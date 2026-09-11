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Орловские новости

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Орловчанку судят за неоднократное нарушение административного надзора

Орловчанку судят за неоднократное нарушение административного надзора

57-летнюю женщину из Орла привлекали к ответственности за употребление наркотиков и нарушение общественного порядка, несмотря на предупреждения об уголовной ответственности за уклонение от административного надзора.

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