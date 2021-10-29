За результаты насильственной вакцинации непроверенными препаратами с применением лжи и принуждения придется отвечать, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Смысл игры» на канале движения на YouTube.
За результаты насильственной вакцинации непроверенными препаратами с применением лжи и принуждения придется отвечать, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Смысл игры» на канале движения на YouTube.
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