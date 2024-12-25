«В меня что-то вселилось»: Дима Билан пострадал из-за подарка поклонника

Певец Дима Билан рассказал, почему на самом деле не принимает подарки от поклонников. Уже долгое время артист отказывается брать пирожные, конфеты и тортики, которые специально для него делают или покупают фанаты, и это не просто так.
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