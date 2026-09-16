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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Аль-Таавун» за скандирование фанатами имени Жоты с целью провокации получил дисквалификацию стадиона на 2 матча и штраф в размере 26660 долларов

«Аль-Таавун» проведет следующие два домашних матча на нейтральном поле после скандирования фанатами имени Диогу Жоты на матче с « Аль-Хилалем ».

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