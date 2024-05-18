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Макгрегор стал амбассадором криптобукмекера, который сотрудничает с Луисом Суаресом и сборной Аргентины

Конор Макгрегор стал амбассадором криптовалютного онлайн-казино и букмекера Duelbits. Контракт предусматривает создание новых игровых форматов с лайв-трансляциями.

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