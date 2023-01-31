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«Клипперс» наиболее интересен Фред Ванвлит среди разыгрывающих, которых можно выменять перед дедлайном

«Клипперс» попробуют усилить позицию первого номера перед дедлайном 9 февраля. По словам обозревателя Зака Лоу, наиболее предпочтительным вариантом для калифорнийцев является Фред Ванвлит из «Торонто».

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