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Каррено-Буста выиграл крупнейший титул в карьере и станет №11 в рейтинге

В финале турнира в Гамбурге Пабло Каррено-Буста обыграл Филипа Краиновича – 6:2, 6:4. 30-летний испанец выиграл шестой титул в карьере и второй в этом сезоне.

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