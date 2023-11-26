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Диггинс разбили лицо в кровь при передаче запасной палки в масс-старте на Кубке мира в Руке

Диггинс разбили лицо в кровь при передаче запасной палки в масс-старте на Кубке мира в Руке

В масс-старте на 20 км свободным стилем, который проходил при температуре минус 18 градусов, американка за километр до финиша потеряла палку и перчатку.

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