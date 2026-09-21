Избирком опубликовал предварительные итоги довыборов депутатов Рязанской области

В муниципалитетах Рязанской области прошли довыборы депутатов. Опубликованы предварительные итоги.В Рязанской проходили выборы не только депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ девятого созыва, но и избирательные кампаний в муниципалитетах.