Коллектив Министерства ЖКХ выражает глубокие соболезнования семье и родным Парфёновой Ирины Юрьевны

Коллектив Министерства ЖКХ с прискорбием сообщает о смерти нашей коллеги Парфёновой Ирины Юрьевны, чья жизнь трагически оборвалась по пути на работу 24 марта 2025 года вследствие дорожно-транспортного происшествия.