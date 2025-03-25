Коллектив Министерства ЖКХ выражает глубокие соболезнования семье и родным Парфёновой Ирины Юрьевны

Коллектив Министерства ЖКХ с прискорбием сообщает о смерти нашей коллеги Парфёновой Ирины Юрьевны, чья жизнь трагически оборвалась по пути на работу 24 марта 2025 года вследствие дорожно-транспортного происшествия.
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