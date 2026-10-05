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Японские учёные удалили лишнюю хромосому синдрома Дауна

Японские учёные удалили лишнюю хромосому синдрома Дауна

ТОКИО (ИА Реалист). Исследовательская группа Университета Миэ и других институтов с помощью технологии редактирования генома CRISPR-Cas9 успешно удалила лишнюю 21-ю хромосому из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток, полученных от пациентов с синдромом Дауна.

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