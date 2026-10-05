Японские учёные удалили лишнюю хромосому синдрома Дауна

ТОКИО (ИА Реалист). Исследовательская группа Университета Миэ и других институтов с помощью технологии редактирования генома CRISPR-Cas9 успешно удалила лишнюю 21-ю хромосому из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток, полученных от пациентов с синдромом Дауна.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- A Израиль проголосо...
- Египет и Саудовск...
- Франция вводит ко...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым