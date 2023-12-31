Куда бесследно пропали в ВСУ 62-тонные монстры - тягачи на базе Challenger

Вооруженные формирования киевского марионеточного режима в начале весны 2023 года получили в комплекте с четырнадцатью Challenger 2 один-два тяжелых БРЭМ CRARRV, предназначенных для эвакуации с поля боя различной тяжелой бронетехники, в первую очередь, основных боевых танков.