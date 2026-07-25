Hyundai заявила, что внедрение гуманоидных роботов не связано с бастующими рабочими

Компания уточнила, что первые роботы Atlas появятся только на заводе в США в 2028 году, а текущие требования профсоюза касаются зарплат и условий трудаHyundai Motor заявила, что планы по использованию гуманоидных роботов не являются частью текущих переговоров с бастующими рабочими в Южной Корее.