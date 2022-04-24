Подколзин сделал передачу в матче с «Калгари». У него 14+12 в 76 играх

Василий Подколзин сделал голевую передачу в матче с «Калгари». Российский нападающий «Ванкувера» отметился в игре регулярного чемпионата с «Флэймс» (3:6).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх