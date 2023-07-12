ТОПОР ПРАВДЫ Нам нужен саботаж Необходим народный саботаж любых "точек" дающих заработок мигрантам из Азии: шаурмечные павильоны, фруктовые развалы, доставка еды и товаров, чайхоны, орехово-сухофруктные и мясные точки продажи, итд, итп.
Зверская расправа от мигранта над матерью одиночкой – когда такое прекратится?
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Aлексей Boubnov
Не придуривайся - разговор о мигрантах...
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2 час.
Андрей Тихонов
Резать по одному депутату, после каждого такого случая
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1 час.
Ксюша Кирьязис
Они и на малой Родине долго не разговаривают друг с другом. Нож под дых и всё. Даже братья, даже отцы с сыновьями. Бабам своим вообще головы режут, сжигают в машинах беременных и с малыми детьми. Я бы на месте тех чинуш, что взятки за таких "соотечественников" берут, призадумалась. Ведь чуть что, резать будут, как свиней, резать. За то, что русский и за то, что бабки брал...
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57 мин.
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