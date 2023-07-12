Зверская расправа от мигранта над матерью одиночкой – когда такое прекратится?

Ксюша Кирьязис

Они и на малой Родине долго не разговаривают друг с другом. Нож под дых и всё. Даже братья, даже отцы с сыновьями. Бабам своим вообще головы режут, сжигают в машинах беременных и с малыми детьми. Я бы на месте тех чинуш, что взятки за таких "соотечественников" берут, призадумалась. Ведь чуть что, резать будут, как свиней, резать. За то, что русский и за то, что бабки брал...