Неправильное хранение может испортить лекарство задолго до истечения срока годности. Об этом360.ru рассказал фармэксперт Павел Лисовский.
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