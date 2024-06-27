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Царьград

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Прокуратура проверит качество бортового питания в самолётах авиакомпании "Сибирь"

Прокуратура проверит качество бортового питания в самолётах авиакомпании "Сибирь"

Одна из пассажирок нашла в котлете кусок пластика и поранила десну.Транспортная прокуратура Западной-Сибири организовала проверку качества бортового питания на рейсах, выполняемых новосибирской авиакомпанией S7.

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