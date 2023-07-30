Медвежий угол

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    ..это только подтверждает.."За 20 лет ничего...

Цена лояльности

Цена лояльности

НИКОЛАЙ  СЕВОСТЬЯНОВ Почему не воюет "армия" мигрантов Несколько дней назад посольство Узбекистана высказалось о недопустимости мобилизации граждан республики в состав ВС РФ.

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Комментарии
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Ольга Семенова
Согласна, все условия созданы для них.А россияне ущемлены.
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4 час.
Ольга Семенова
Да, не можем получить некоторые медуслуги из-за наплыва семей мигрантов.
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4 час.
СМ
Сергей Медведев
У них семьи по  5-6 киндеров.Даже их беременные жёны в последнее время попёрлись в Россию.А оно нам  нужно ?Повторения печальной судьбы сербского автономного края Косово никому в России не нужно.
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2 час.

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