Киев с помощью обстрелов атомных станций и миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) пытается продемонстрировать независимость и неподчинение указам президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
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