Премьер Госсовета КНР подчеркнул важность развития зимних видов спорта и связанных с ними отраслей экономики

Харбин, 15 февраля /Синьхуа/ -- Премьер Госсовета КНР Ли Цян в субботу подчеркнул важность ускоренного развития зимних видов спорта и связанных с ними отраслей, чтобы создать новые возможности для потребления услуг и новые точки роста экономики.