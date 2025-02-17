Премьер Госсовета КНР подчеркнул важность развития зимних видов спорта и связанных с ними отраслей экономики

Харбин, 15 февраля /Синьхуа/ -- Премьер Госсовета КНР Ли Цян в субботу подчеркнул важность ускоренного развития зимних видов спорта и связанных с ними отраслей, чтобы создать новые возможности для потребления услуг и новые точки роста экономики.
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