"Украине хана, Байден всё": Как пуля для Трампа помогла России. Скрытые смыслы покушения пояснил военкор

Artem Priakhin/Keystone Press Agency/GloballookpressСегодня 26K прочитали Несмотря на то что покушение на Дональда Трампа больше походит на голливудский боевик с элементами экшена, оно несёт в себе глубокие политические смысли и контексты, притом многие из них скрыты от глаз общественности.