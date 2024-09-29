Школьники из Дмитрова примут участие в патриотической игре в Грозном

Старшеклассники Дмитровского городского округа примут участие в ежегодной военно-патриотической игре Союза городов воинской славы «Наша сила — в единстве!» В этом году в соревнованиях примут участие порядка 170 спортсменов из 17 городов воинской славы: Архангельск, Курск, Великий Новгород, Дмитров, Ростов-на-Дону, Грозный.