360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 285 подписчиков

Школьники из Дмитрова примут участие в патриотической игре в Грозном

Школьники из Дмитрова примут участие в патриотической игре в Грозном

Старшеклассники Дмитровского городского округа примут участие в ежегодной военно-патриотической игре Союза городов воинской славы «Наша сила — в единстве!» В этом году в соревнованиях примут участие порядка 170 спортсменов из 17 городов воинской славы: Архангельск, Курск, Великий Новгород, Дмитров, Ростов-на-Дону, Грозный.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх