Премьер-министр Польши Дональд Туск, комментируя встречу президента Анджея Дуды с американским коллегой Дональдом Трампом заявил, что «ситуация становится действительно серьезной» и что в ней нет «ничего смешного».
Премьер Польши оценил встречу Дуды и Трампа: «не до смеха»
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
А почему? Да потому,чтр ЕС и НАТО созданы для войны с Россией,для этого времени как сейчас и вдруг США отказывается от этой международной банды!
Ответить
18 час.
Eduard
Поплачь в сторонке пшешк!
Ответить
18 час.
Eduard
Львовскую область хотят! Вы Германии верните их территории,а потом о Львовской области мечтайте!
Ответить
18 час.
Свежие комментарии