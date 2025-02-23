Политика как он...
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Политика как она есть

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Премьер Польши оценил встречу Дуды и Трампа: «не до смеха»

Премьер Польши оценил встречу Дуды и Трампа: «не до смеха»

Премьер-министр Польши Дональд Туск, комментируя встречу президента Анджея Дуды с американским коллегой Дональдом Трампом заявил, что «ситуация становится действительно серьезной» и что в ней нет «ничего смешного».

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Комментарии
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Eduard
А почему? Да потому,чтр ЕС и НАТО созданы для войны с Россией,для этого времени как сейчас и вдруг США отказывается от этой международной банды!
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18 час.
Eduard
Поплачь в сторонке пшешк!
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18 час.
Eduard
Львовскую область хотят! Вы Германии верните их территории,а потом о Львовской области мечтайте!
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18 час.
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