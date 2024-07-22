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Суд отказал в изменении меры пресечения экс-вице-мэру Челябинска

Суд отказал в изменении меры пресечения экс-вице-мэру Челябинска

Челябинский областной суд отклонил жалобу защиты бывшего вице-мэра, экс-председателя Комитета градостроительства и архитектуры Челябинска, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере Сергея Репринцева, обвиняемого в получении крупной взятки и находящего под стражей.

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