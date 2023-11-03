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Кем был создатель облика Петербурга Растрелли

Кем был создатель облика Петербурга Растрелли

Одним из самых выдающихся архитекторов Санкт-Петербурга был итальянец, чей талант полностью раскрылся только в РоссииПортрет Бартоломео Франческо Растрелли работы работы Пьетро Ротари--> Санкт-Петербург невозможно представить себе без его великолепных дворцов.

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