Кем был создатель облика Петербурга Растрелли

Одним из самых выдающихся архитекторов Санкт-Петербурга был итальянец, чей талант полностью раскрылся только в РоссииПортрет Бартоломео Франческо Растрелли работы работы Пьетро Ротари--> Санкт-Петербург невозможно представить себе без его великолепных дворцов.