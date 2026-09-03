Мораторий на проверку бизнеса, пострадавшего от атак беспилотников: что известно

Мораторий предлагается установить в следующем, 2027 году. Кроме того, прозвучало предложение также разрешить пострадавшим компаниям передвигать сроки внесения платежей и сдачи отчетности, сообщает Ридовка.
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