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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Евгений Аликин: «Я вратарь спокойный, драться ни с кем не собираюсь. На треш-ток спокойно реагирую, где-то даже смешно. Меня тяжело на эмоции вывести»

Голкипер « Автомобилиста » Евгений Аликин  рассказал, что не реагирует на провокации соперников. – В прошлом сезоне возродились вратарские драки, причем как в НХЛ, так и в  КХЛ .

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