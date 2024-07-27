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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ивлеева о церемонии открытия Олимпиады-2024: «У нас вечеринка была стильнее. Спасибо всем за Сочи и чемпионат мира по футболу»

«Немного подглядела за церемонией открытия Олимпиады в Пориже (через о, да). Что, собственно, хочу сказать: вечеринка у нас была стильнее.

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