Председатель СК России поручил установить обстоятельства новых обстрелов мирных жителей, пытавшихся покинуть Мариуполь

Председатель Следственного комитета Российской Федерации А.И. Бастрыкин поручил Главному следственному управлению установить обстоятельства новых обстрелов мирных жителей в Мариуполе, в результате которых погиб 1 человек, десятки пострадали.
Председатель Следственного комитета Российской Федерации А.И. Бастрыкин поручил Главному следственному управлению установить обстоятельства новых обстрелов мирных жителей в Мариуполе, в результате которых погиб 1 человек, десятки пострадали.
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