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Председатель СК России поручил установить обстоятельства новых обстрелов мирных жителей, пытавшихся покинуть Мариуполь

Председатель СК России поручил установить обстоятельства новых обстрелов мирных жителей, пытавшихся покинуть Мариуполь

Председатель Следственного комитета Российской Федерации А.И. Бастрыкин поручил Главному следственному управлению установить обстоятельства новых обстрелов мирных жителей в Мариуполе, в результате которых погиб 1 человек, десятки пострадали.

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