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Воронежские новости

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Экс-полицейский из Воронежа может потерять 300 тысяч за обман под предлогом помощи в теневом бизнесе

Экс-полицейский из Воронежа может потерять 300 тысяч за обман под предлогом помощи в теневом бизнесе

Прокуратура Воронежской области направила в Центральный районный суд иск о взыскании с бывшего сотрудника собственной безопасности МВД 300 тысяч рублей.

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