Коррупционный скандал на Кубани: суд конфисковал в пользу государства имущество крупного агрохолдинга

Коррупционный скандал на Кубани: суд конфисковал в пользу государства имущество крупного агрохолдингаНедвижимость аграрного холдинга «Покровский» стоимостью больше 1,6 миллиардов рублей перешло государству по решению суда.
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