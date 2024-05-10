Беллингем, Ямаль, Кубарси, Палмер – среди номинантов на премию лучшему молодому игроку года в Европе от Globe Soccer Awards

Полный список номинантов выглядит следующим образом: Джуд Беллингем («Реал»); Эдуардо Камавинга («Реал»); Пау Кубарси («Барселона»); Эван Фергюсон («Брайтон») Рико Льюис («Манчестер Сити»); Фермин Лопес («Барселона»); Кобби Майну («Манчестер Юнайтед»); Джамал Мусиала («Бавария»); Жоау Невеш («Бенфика»); Коул Палмер («Челси»); Хави Симонс («Лейпциг»); Матис Тель («Бавария»); Флориан Виртц («Байер»); Ламин Ямаль («Барселона»); Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»).
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