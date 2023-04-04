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Баранец: ВДВ РФ с помощью «Солнцепеков» смогут «выковырять» украинских националистов из окопов

Баранец: ВДВ РФ с помощью «Солнцепеков» смогут «выковырять» украинских националистов из окопов

Global Look Press | MOD Russia Передача Воздушно-десантным войскам огнеметных систем ТОС-1 «Солнцепек» усилит боевую мощь подразделений в зоне СВО.

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