Неповторимая история вещи, которую мы не замечаем: путь булавки от застежки до знака протеста

Булавка – рядовая мелочь, которой пользуются в быту, не придавая сему факту особенного значения. А меж тем за данной нам крошечной вещицей тянется длинноватая история: она успела побыть и застежкой, и средствами, и знаком протеста, и модным украшением.
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