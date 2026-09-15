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Царьград

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Нижегородские автомобили Volga: полный цикл производства запущен

Нижегородские автомобили Volga: полный цикл производства запущен

В Нижнем Новгороде начато производство автомобилей Volga по технологии полного цикла. Серийный выпуск стартовал в апреле 2026 года, с мощностью завода в 110 тысяч машин ежегодно.

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