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Овечкин отказался приближаться к рекорду Гретцки! Вместо гола в пустые ворота он подарил праздник белорусу

Овечкин отказался приближаться к рекорду Гретцки! Вместо гола в пустые ворота он подарил праздник белорусу

Настоящий капитан!«Вашингтон» начал традиционную поездку по Калифорнии с матча против «Анахайма». «Столичные» перед этим набрали неплохой ход, одержав четыре победы подряд, и никаких изменений в состав команды после выигрыша у «Сиэтла» наставник Спенсер Карбери не внес.

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