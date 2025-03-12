Овечкин отказался приближаться к рекорду Гретцки! Вместо гола в пустые ворота он подарил праздник белорусу

Настоящий капитан!«Вашингтон» начал традиционную поездку по Калифорнии с матча против «Анахайма». «Столичные» перед этим набрали неплохой ход, одержав четыре победы подряд, и никаких изменений в состав команды после выигрыша у «Сиэтла» наставник Спенсер Карбери не внес.