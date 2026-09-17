Растрогавшая Путина свердловский блогер проверила, как готовят участки к выборам. Фото

Евгения Федоровна Семенова — 95-летний блогер, известная как баба Женя — протестировала монтаж системы видеонаблюдения на избирательных участках в преддверии выборов депутатов свердловского заксо.
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