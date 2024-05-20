The Hill: Украина усиливает давление на США для разрешения ударов по России

На фоне наступления ВС РФ на территории Харьковской области власти Украины усиливают давление на Соединенные Штаты с целью снятия запрета на использование американского оружия для ударов по российской территории.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии