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Что ждет Алтай дальше? Мнение столичного политолога Минченко о выборах

Что ждет Алтай дальше? Мнение столичного политолога Минченко о выборах

Мы поговорили о кандидатах, о "кандидатопаде", о том, почему не получилось у коммунистов, и о том, что будет после 10 сентября Мы поговорили с известным российским политологом Евгением Минченко о том, как проходят выборы в Сибири и Алтайском крае.

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