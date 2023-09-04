Что ждет Алтай дальше? Мнение столичного политолога Минченко о выборах

Мы поговорили о кандидатах, о "кандидатопаде", о том, почему не получилось у коммунистов, и о том, что будет после 10 сентября Мы поговорили с известным российским политологом Евгением Минченко о том, как проходят выборы в Сибири и Алтайском крае.