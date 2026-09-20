«Единая Россия» лидирует после обработки 20,4% протоколов

«Единая Россия» набирает 57,1% голосов на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва после обработки 20,4% протоколов.
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