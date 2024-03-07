Такое ощущение, что реальной цивилизующей силой для Европы была… Россия. Потому что как только с Россией они разругались, так сразу – всё.
Финляндия вся обчесалась – древняя зараза вернулась в ЕС
Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Ну всё , нарвались . Теперь всех прогонять через инфекционную службу или не пускать и дипломатов в том числе . Клизму обязательно поставить
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11 час.
лл
лина любимцева
Как были они засранцами, так засранцами и остались, эти финны.
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11 час.
Регина Толстоброва
мыться надо. Что-то мы живем и никакой заразы тут нет.
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10 час.
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