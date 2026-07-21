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Солнечная вспышка могла убить легендарный марсоход Opportunity: ученые нашли новую причину крупнейших бурь на Марсе

Солнечная вспышка могла убить легендарный марсоход Opportunity: ученые нашли новую причину крупнейших бурь на Марсе

Солнце могло поставить точку в 15-летней миссии OpportunityМеждународная группа астрономов обнаружила первые свидетельства того, что мощные солнечные вспышки и выбросы плазмы могут запускать или усиливать глобальные пылевые бури на Марсе.

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