Солнечная вспышка могла убить легендарный марсоход Opportunity: ученые нашли новую причину крупнейших бурь на Марсе

Солнце могло поставить точку в 15-летней миссии OpportunityМеждународная группа астрономов обнаружила первые свидетельства того, что мощные солнечные вспышки и выбросы плазмы могут запускать или усиливать глобальные пылевые бури на Марсе.
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