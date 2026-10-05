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Габби Уильямс набрала 25 очков, 11 подборов и 5 передач, принеся «Валькирис» победу над «Эйсес»

Звездный форвард «Голден Стэйт» Габби Уильямс стала самой результативной баскетболисткой первой игры серии против « Лас-Вегаса », набрав 25 очков.

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