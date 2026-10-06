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Царьград

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Сергей Бугаев-Африка приедет в Самару на паблик-ток 9 октября

Сергей Бугаев-Африка приедет в Самару на паблик-ток 9 октября

Сергей Бугаев-Африка 9 октября примет участие в паблик-токе в самарском Доме рока, посвящённом связям ленинградской художественно-музыкальной сцены с зарубежным миром в 1980-е годы.

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