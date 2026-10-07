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FiNE NEWS

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В Кремле анонсировали оперативное совещание под руководством Путина: что известно на текущий момент

В среду, 7 октября 2026 года, президент России Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности (Совбеза).

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