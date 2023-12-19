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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Что делать свердловчанам, чтобы новогодние праздники не обернулись увеличением талии

Что делать свердловчанам, чтобы новогодние праздники не обернулись увеличением талии

Все люди ждут Новый год не только за его волшебную атмосферу и подарки, но и за возможность сытно и вкусно поесть любимые блюда, при этом не испытывая чувства вины, ведь для кулинарного наслаждения отведена целая ночь в году.

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