Что делать свердловчанам, чтобы новогодние праздники не обернулись увеличением талии

Все люди ждут Новый год не только за его волшебную атмосферу и подарки, но и за возможность сытно и вкусно поесть любимые блюда, при этом не испытывая чувства вины, ведь для кулинарного наслаждения отведена целая ночь в году.
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