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Более 10 тысяч гектаров земли расчистили от борщевика в Подмосковье с начала сезона

Более 10 тысяч гектаров земли расчистили от борщевика в Подмосковье с начала сезона

Масштабные работы по ликвидации борщевика продолжаются в Подмосковье. Специалисты выкапывают корни ядовитого сорняка, косят стебли обрабатывают и территории химическими препаратами «На сегодняшний день в рамках первого этапа обработано более 10,6 тысяч гектаров земли, что составляет 44% от общего плана, — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

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