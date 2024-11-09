Конкурс красоты прошел в филиппинском городе Параньяке В филиппинском городе Параньяке завершился конкурс красоты «Мисс Земля», один из четырех крупнейших в мире.
Названа самая красивая девушка Земли
Комментарии
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В В
За неё жюри больше всего денежек получило, видимо.
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12 час.
Ли
Людмила ивановна
Если эта дама самая красивая на планете, то я председатель МВФ. Жюри конкурса, похоже, красивых женщин не видело никогда.
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10 час.
В С
"Да, ужжж.... , сказал Киса Воробьянинов, занюхнул онучи и аж заколдобился"
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6 час.
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