НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

135 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Россиянин
    Так и должно быть!!!Флаг СССР может с...
  • В С
    "Да, ужжж.... , сказал Киса Воробьянинов, занюхнул онучи и аж заколдобился"Названа самая кра...
  • Taurus Zmei
    А что присяга, предали СССР, предадут и РФНовых граждан Рос...

Названа самая красивая девушка Земли

Названа самая красивая девушка Земли

Конкурс красоты прошел в филиппинском городе Параньяке В филиппинском городе Параньяке завершился конкурс красоты «Мисс Земля», один из четырех крупнейших в мире.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
В В
За неё жюри больше всего денежек получило, видимо.
Ответить
12 час.
Ли
Людмила ивановна
Если эта дама самая красивая на планете, то я председатель МВФ. Жюри конкурса, похоже, красивых женщин не видело никогда.
Ответить
10 час.
В С
&quot;Да, ужжж.... , сказал Киса Воробьянинов, занюхнул онучи и аж заколдобился&quot;
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх