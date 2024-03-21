В Новосибирской области впервые уровень заболеваемости туберкулезом стал ниже, чем в СФО

В преддверии Всемирного дня борьбы с туберкулезом, который отмечается 24 марта, о профилактике туберкулеза в регионе, о развитии фтизиатрической помощи рассказали в ходе пресс-конференции заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова и главный внештатный фтизиатр регионального Минздрава, главный врач Новосибирской областной клинической туберкулезной больницы Анна Пятибратова.