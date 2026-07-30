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Царьград

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"Верните инвестиции": РЖД жестко ответили на заявления Еревана о концессии ЮКЖД

"Верните инвестиции": РЖД жестко ответили на заявления Еревана о концессии ЮКЖД

Внезапные угрозы премьер-министра Армении в адрес ОАО "РЖД" вызвали резкую реакцию в Москве.В ответ на обещания Еревана выставить России многомиллиардный счет за аренду рельсов, руководство русской монополии напомнило армянским властям о юридических и финансовых реалиях.

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Комментарии
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Maxim
Депортировать армян..
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1 м.
Ирина Некрасова
Пашинян обнаглел вконец. Сколько ж можно бывшим &quot;братьям&quot; СССР &quot;злом платить за предобрейшее&quot;, испытывая терпение России?!?!
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1 м.