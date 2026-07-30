"Верните инвестиции": РЖД жестко ответили на заявления Еревана о концессии ЮКЖД

Внезапные угрозы премьер-министра Армении в адрес ОАО "РЖД" вызвали резкую реакцию в Москве.В ответ на обещания Еревана выставить России многомиллиардный счет за аренду рельсов, руководство русской монополии напомнило армянским властям о юридических и финансовых реалиях.